Член Центральной избирательной комиссии выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения.

Член ЦИК Юрий Буглак до сих пор находится в Майами и получает зарплату.

Журналисты выяснили, что в течение 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты в общей сумме на полтора миллиона гривень.

В том числе речь идет о материальной помощи из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".

С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Буглак отреагировал на расследование журналистов и сообщил, что у него есть "личные обстоятельства". Он считает, что не нарушал украинских законов, потому что уехал до войны, а ЦИК перешла на дистанционку.

Журналисты также выяснили, что Буглак состоит в группе "Барахолка Майами" в Telegram, а его жена участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски", где публикует фото из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

После выезда из Украины Буглак продолжал получать зарплату из госбюджета, работая дистанционно.

За границей член ЦИК Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины – "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". В итоге он получил деньги – ему перечислили 230 тысяч гривень.

Напомним, Юрий Буглак является членом ЦИК с 2019 года, ранее он был главным юрсоветником «Roshen», и экс-депутатом Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко».

Источник: Радио Свобода.

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