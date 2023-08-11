Член ЦИК Юрий Буглак до сих пор находится в Майами и получает зарплату.

Журналисты выяснили, что в течение 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты в общей сумме на полтора миллиона гривень.

В том числе речь идет о материальной помощи из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов".

С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Буглак отреагировал на расследование журналистов и сообщил, что у него есть "личные обстоятельства". Он считает, что не нарушал украинских законов, потому что уехал до войны, а ЦИК перешла на дистанционку.

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Журналисты также выяснили, что Буглак состоит в группе "Барахолка Майами" в Telegram, а его жена участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски", где публикует фото из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

Член ЦИК Юрий Буглак за 1,5 года дистанционной работы из США получил 1,5 млн

После выезда из Украины Буглак продолжал получать зарплату из госбюджета, работая дистанционно.

Член ЦИК Юрий Буглак за 1,5 года дистанционной работы из США получил 1,5 млн

За границей член ЦИК Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины – "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". В итоге он получил деньги – ему перечислили 230 тысяч гривень.

Напомним, Юрий Буглак является членом ЦИК с 2019 года, ранее он был главным юрсоветником «Roshen», и экс-депутатом Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко».

Источник: Радио Свобода.

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