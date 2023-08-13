По церковному календарю православные сегодня, 13 августа, чтят память Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Также православные чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина.

В Евдокимов день 13 августа было принято выходить в поле или огород и трудиться.

В селе люди в этот день на Евдокима совершали особый ритуал, было принято заговаривать борону, чтобы зубья сегодня не ломались и не затрудняли работу -- орудие труда было принято благодарить вслух.

13 августа православные христиане проводили заговенье перед началом Успенского поста.

13 августа также принято следить за погодой, так, например, если увидите рой пчел над полем, будет хорошая погода.

На калине созрели ягоды - значит осень будет ранняя, а если в воздухе летает паутина - значит долго будет теплая погода.

13 августа нельзя заниматься уборкой и стирать.

Сегодня нельзя начинать ремонтные работы и не рекомендуется 13 августа ссориться с родными, а тем более врать им.

Не рекомендуется сегодня делать крупные покупки. 13 августа не подходит для поездок и путешествий.

Источник: novy.tv.

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