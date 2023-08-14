14 августа православные отмечают Медовый Спас, после него начинается большой Успенский пост.
Праздник Маковея - большой церковный праздник и имеет много запретов.
В праздник Медового Спаса нельзя никому желать зла, даже врагам - иначе оно вернется в преумноженными размере. Как и любой другой церковный праздник запрещено ругаться и сквернословить, дабы не навлечь на себя беду и несчастье.
Работать на Маковея также нельзя, сегодня запрещены любые работы на огороде и в доме.
Тяжелую работу нужно сделать накануне или перенести на другой день. 14 августа нельзя строить, копать, убирать и шить.
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Кроме того, до праздника Спаса нельзя употреблять мед, если его не освятили в церкви. В этот день разрешено собирать новый мед и семена спелого мака.
Существовало поверье, что если искупать домашнее хозяйство после праздника Спаса - животные будут болеть. Поэтому это нужно сделать до праздника.
На Маковея нельзя заниматься шумными работами, особенно у пасеки, иначе они сильно обидятся и не принесут мед в следующем году.
На Спас и после уже нельзя купаться в реках и озерах - можно утонуть или серьезно заболеть.
Уже с Медового Спаса нужно соблюдать строгие ограничения в еде, нужно употреблять растительную пищу — фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты, и хлеб.
Нельзя мясо, рыбу, яйца в связи с началом Успенского поста.
Источник: 1+1.
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