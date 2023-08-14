По церковному календарю сегодня, 14 августа отмечают Маковея или Медовый Спас.

14 августа православные отмечают Медовый Спас, после него начинается большой Успенский пост.

Праздник Маковея - большой церковный праздник и имеет много запретов.

В праздник Медового Спаса нельзя никому желать зла, даже врагам - иначе оно вернется в преумноженными размере. Как и любой другой церковный праздник запрещено ругаться и сквернословить, дабы не навлечь на себя беду и несчастье.

Работать на Маковея также нельзя, сегодня запрещены любые работы на огороде и в доме.

Тяжелую работу нужно сделать накануне или перенести на другой день. 14 августа нельзя строить, копать, убирать и шить.

Кроме того, до праздника Спаса нельзя употреблять мед, если его не освятили в церкви. В этот день разрешено собирать новый мед и семена спелого мака.

Существовало поверье, что если искупать домашнее хозяйство после праздника Спаса - животные будут болеть. Поэтому это нужно сделать до праздника.

На Маковея нельзя заниматься шумными работами, особенно у пасеки, иначе они сильно обидятся и не принесут мед в следующем году.

На Спас и после уже нельзя купаться в реках и озерах - можно утонуть или серьезно заболеть.

Уже с Медового Спаса нужно соблюдать строгие ограничения в еде, нужно употреблять растительную пищу — фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты, и хлеб.

Нельзя мясо, рыбу, яйца в связи с началом Успенского поста.

Источник: 1+1.

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