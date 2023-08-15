Глава Николаевской ОГА Виталий Ким ответил, какие фейки о нем распространяют россияне. Об этом руководитель региона сообщил в интервью ТСН.

Как отметил Виталий Ким, в своей информационной политике Россия пытается не трогать его и область. Они даже не стали ничего говорить о последнем обстреле, который произошел, так как потом получают в свою сторону намного больше.

"Последнее, они там закинули, что я сейчас на Мальдивах. То есть, вы у меня берете интервью, я на Мальдивах отдыхаю. Они понимают, что это не действует, но продолжают периодически какую-то вкидывать", - сообщил Виталий Ким.

Глава региона также рассказал, готова ли Николаевская область к новым блекаутам. Как отметил Виталий Ким, что раскрывать, как именно происходит подготовка, он не собирается. Но враг точно будет обстреливать критическую инфраструктуру зимой.

Нужно понимать, что Николаевщина не имеет мощностей по производству электроэнергии. И потребление области составляет всего меньше одного процента от всей страны. Но регион активно работает над тем, чтобы подготовится к будущей зиме, ведь оккупанты могут достать до объектов и более дешевыми ракетами.

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