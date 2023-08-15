Певец и продюсер Потап больше не сотрудничает с красавицей-певицей Мишель Андраде, стали известны подробности.

С продюсером Потапом Мишель Андраде не сотрудничает и решила рассказать больше подробностей этого решения, пишет Politeka.net.

Отвечая на вопрос по поводу основной претензии Потапа, Мишель Андраде говорит, что начала говорить «нет».

«Я начала говорить «Я не хочу этого делать», «Я не буду этого делать», – объясняет Мишель Андраде, добавляя, что ей уже не хотелось ничего.

Конечно, Потапу и вообще продюсерскому центру «Mozgi Entertainment», вкладывающим деньги в музыкальный проект, «было тяжело это понимать».

Мишель Андраде признается, что больше делала не для себя, а для кого-то.

"И мне это не нравилось", - говорит экс-подопечная Потапа.

Было очень тяжело и тесно, вспоминает Мишель Андрад. Но когда расставание произошло, Мишель Андраде почувствовала себя свободнее и словно с крыльями.

«Я никогда не жалела о том, что мы разошлись. Потому что это мой опыт», – объясняет Мишель Андраде.

Ни с Потапом, ни с Настей Каменских и даже Ириной Горовой Мишель Андраде сейчас уже не общается. Певица уверяет, что у нее никаких обид нет.

«Ира круто разбирается в бизнесе, и она не очень смешивает отношения с бизнесом. И это круто. С ней было легче, и она не очень брала это к сердцу. Я понимаю, что у нас не будет никакой дружбы. Только если есть какие-нибудь рабочие моменты. Потап – творческий человек и мне кажется, что он обиделся. Потому что он вложил свое сердце и деньги. Это нормально. Но мне кажется, что он держит обиду, а я нет», - отметила Мишель Андраде.

Комментируя новые откровения Мишель Андраде, пользователи YouTube желают певице, которая продолжает свою карьеру, творческого успеха, хвалят украинский язык:

«Мишель большая молодец пошедшая своим путем. Раньше я ее вообще не воспринимала как певицу, так же как и Дорофееву, Позитива, Каменским тд. потому что они пели шлак откровенный. Все что продюсирует Потап – шлак ради массовых прослушиваний хотя не понимаю чего этот шлак становится прибыльным, но это уже другая история. Люди чувствуют, когда музыка делается от сердца, поэтому желаю Мишель делать от сердца, а слушатели оценят и все будет ок»,

«Мишель, которая родом из Южной Америки, владеет украинским лучше половины наших депутатов»,

«Тот случай когда мудрее продюсера и всей шайки лейки» .

Добавим, что на днях Ирина Горова высказалась о дальнейшем сотрудничестве со своим бывшим мужем и соучредителем лейбла Mozgi Entertainment Потапом.

«Единственное, что меня связівает с Алексеем – это Андрей, наш сын, и бэк-каталог, который был наработан до 24 февраля 2022 года. Все, что делалось после этой даты, это работа меня и команды. Именно Pomitni мы сделали потому, что наши дороги разошлись и мы пошли, как и договорились, разными путями», - заверила Горова.

Добавим, что на днях Потап опубликовал на своей странице в Инстаграм фото своего повзрослевшего сына. Подписчики Потапа отметили, что Андрей «копия – мама».

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