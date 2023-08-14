Между Надеждой Дорофеевой и Владимиром Дантесом, которые уже больше года не являются мужем и женой, происходит кое-что интересное.

Между Дорофеевой и Дантесом, похоже, после развода происходит нечто похожее на соревнование, пишет Politeka.net.

По крайней мере, именно так поклонники объясняют тот факт, что Дантес решил выпустить свою песню именно в ту дату, которую для своей премьеры выбрала и Дорофеева.

Так, на странице Дантеса появился анонс песни «КИ: ТИ», которую можно будет услышать 18 августа.

«Киты 18.08. Как думаете, какие песни я перевел на украинский?», - заинтриговал Дантес.

На странице Дорофеевой также появился анонс песни, записанной вместе с Максом Барьским: «Не знаю, как это произошло, что у нас до сих пор не было дуэта. Исправляемся. Скоро услышите наши «Ритмы» 18:08».

Поклонники Дантеса в совпадение не верят и предполагают, что это неплохой пиар-шаг:

«Снова премьеры в один день с Надей?»,

«Грамотный пиар»,

«Соревнования? Все равно Вова лучше всех!»,

«Сомневаюсь, что это банальная случайность»,

«Песня Чуєш мне больше понравилась, чем премьера его бывшей».

Другие же требуют, чтобы Дантес прекратил «издевательство» над своими поклонниками. Также некоторые подписчики предлагают Владимиру Дантесу писать новые песни, а не переводить старые:

«Ну зачем такие издевательства, уже хочется услышать эту хитяру»,

«Сколько слышу переводов старых хитов украинских музыкантов, написанных на русском, все звучат хуже оригинала, искусственно и измученно. Не надо переводить, пишите новые. А старые пусть будут как есть»,

«Зачем вообще их переводить? Пишите новые».

На странице же Нади Дорофеевой новая волна хейта. В частности, Максу Барских советуют с ней не связываться:

«А что, в Украине кроме этой выскочки не нашлось достойной кандидатки на коллаборацию?»,

«Нет, только не с ней»,

«Потому что до сольной артистки Нади далеко. Где-то она себя растеряла. Эта какая-то не воздержанность, постоянное ерзание – к чему это все? Она застряла в тинейджерском аплуа»,

«Зашквар года? Ну нет, прошу, нет! Ты талантлив, а вокруг себя собираешь какую-нибудь лободу-дорофейду. Макс, остановись!».

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