16 августа украинцы отмечают день преподобного Исаакия Далматского.

16 августа по народным традициям отмечают день Антония-вихревоя. Сегодня как правило дуют сильные ветра, они могут сопровождаться дождями.

Погода на Антония часто уже осенняя, 16 августа наши предки собирали позднюю малину и черемуху.

Также на Антония мужчины издавна часто работали в поле, а женщины собирали ягоды и варили варенье из них.

Существуют приметы и традиции 16 августа, так, если дождь пошел - непогода будет еще несколько дней.

Сильный и прохладный ветер, значит будет суровая зима.

Раньше говорили, какой Исаакий - таков и октябрь.

Сегодня ощущаете сильный ветер - ждите холодную зиму, а если сегодня идет дождь - завтра будет солнце.

Сегодня 16 августа не рекомендуется заметать в доме , потому что можно вымести свое счастье и богатство.

Также 16 августа не отказывайте тем, кто нуждается в финансовой помощи.

Нельзя сегодня также убирать, вытирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», то есть пустым.

В среду, 16 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Николай, Кузьма, Иван, Вячеслав, Антон, Саломея.

Источник: РБК.

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