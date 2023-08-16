16 августа украинцы отмечают день преподобного Исаакия Далматского.
16 августа по народным традициям отмечают день Антония-вихревоя. Сегодня как правило дуют сильные ветра, они могут сопровождаться дождями.
Погода на Антония часто уже осенняя, 16 августа наши предки собирали позднюю малину и черемуху.
Также на Антония мужчины издавна часто работали в поле, а женщины собирали ягоды и варили варенье из них.
Существуют приметы и традиции 16 августа, так, если дождь пошел - непогода будет еще несколько дней.
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Сильный и прохладный ветер, значит будет суровая зима.
Раньше говорили, какой Исаакий - таков и октябрь.
Сегодня ощущаете сильный ветер - ждите холодную зиму, а если сегодня идет дождь - завтра будет солнце.
Сегодня 16 августа не рекомендуется заметать в доме , потому что можно вымести свое счастье и богатство.
Также 16 августа не отказывайте тем, кто нуждается в финансовой помощи.
Нельзя сегодня также убирать, вытирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», то есть пустым.
В среду, 16 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Николай, Кузьма, Иван, Вячеслав, Антон, Саломея.
Источник: РБК.
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