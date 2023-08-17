В народе 17 августа называли Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница.
Сегодня наши предки прятали сено в сарай, чтобы оно не сгнило под дождями, также 17 августа удачный день для сбора малины и огурцов.
17 августа целый день собирали малину и готовили различную выпечку, компот и варенье из этой ягоды.
Издавна верили, что малина 17 августа становится более полезной для здоровья, чем в обычный день.
Также наши предки считали, что чай из ягод лечит болезни.
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Девушки сегодня, 17 августа, лечили различные болезни, связанные с кожей с помощью измельченных листьев малины.
17 августа является неудачным днем для финансовых дел, не стоит совершать крупные покупки сегодня и вкладывать деньги, а также нельзя брать и давать деньги в долг.
Сегодня также нельзя спорить с пожилыми, а тем более оскорблять их - кто сегодня не уважает старость - тот в преклонном возрасте будет несчастным.
Нив коем случае нельзя плевать в колодец и реку, бросать мусор в воду, мыть грязные вещи.
Сегодня, 17 августа, не рекомендуется лениться, бездельничать и спать днём - такие действия к финансовых убыткам.
Существует и ряд примет связанных с погодой 17 августа, так, какая погода сегодня - таким будет ноябрь.
Жаркий день - к хорошему сенокосу, дождливый - к неудачному.
Уром много росы - урожай льна будет плохим, однако будет много орехов.
Источник: УНИАН.
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