В народе 17 августа называли Авдотья-сеногнойка, Малиновка, Огуречница.

Сегодня наши предки прятали сено в сарай, чтобы оно не сгнило под дождями, также 17 августа удачный день для сбора малины и огурцов.

17 августа целый день собирали малину и готовили различную выпечку, компот и варенье из этой ягоды.

Издавна верили, что малина 17 августа становится более полезной для здоровья, чем в обычный день.

Также наши предки считали, что чай из ягод лечит болезни.

Девушки сегодня, 17 августа, лечили различные болезни, связанные с кожей с помощью измельченных листьев малины.

17 августа является неудачным днем для финансовых дел, не стоит совершать крупные покупки сегодня и вкладывать деньги, а также нельзя брать и давать деньги в долг.

Сегодня также нельзя спорить с пожилыми, а тем более оскорблять их - кто сегодня не уважает старость - тот в преклонном возрасте будет несчастным.

Нив коем случае нельзя плевать в колодец и реку, бросать мусор в воду, мыть грязные вещи.

Сегодня, 17 августа, не рекомендуется лениться, бездельничать и спать днём - такие действия к финансовых убыткам.

Существует и ряд примет связанных с погодой 17 августа, так, какая погода сегодня - таким будет ноябрь.

Жаркий день - к хорошему сенокосу, дождливый - к неудачному.

Уром много росы - урожай льна будет плохим, однако будет много орехов.

Источник: УНИАН.

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