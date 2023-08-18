В канун Яблочного Спаса, или Преображения Господня, 18 августа почитается память мученика Евсигния из Антиохии.

В народе 18 августа прозывали Евстигней-житник.

18 августа наши предки собирали первый ячмень и выпекали хлеб.

Большим нравом считали найти стебель с 12 колосьями, его приносили домой и хранили до следующего лета.

На Евстигния когда-то ели сырой лук, потому что он может принести крепкое здоровье и энергию.

В том случае, если лук очень горький – овощ можно запивать квасом или компотом.

18 августа следует навести порядок в доме и дворе и таким образом подготовиться к Спасу.

19 августа работать нельзя, сегодня нужно собрать корзину для освящения и положить туда яблоки, груши, сливы, виноград, колоски и т.д.

Ночь 18 августа давно считали опасной, люди верили, что ночью царит разгул нечистой силы.

Нельзя 18 августа откладывать дела и брать что-нибудь в долг, также не рекомендуется громко говорить, кричать, ссориться, желать кому-то зла, петь.

Не рекомендуется ходить босиком и планировать дальние поездки.

Если спать днем ​​18 августа – будет болеть спина.

Также после сумерек лучше не выходить из дома, чтобы не случилось беды.

Наши предки пытались закончить все дела до наступления ночи.

Следует следить за погодой 18 августа, так как будет погода 18 августа, таким будет и декабрь.

Если гремит гром с утра – будет очень жарко.

Видите много дождевых червей – будет дождь, птицы летают низко – скоро будет гроза.

На улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет.

Источник: РБК .

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