Начиная с 1 сентября, Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) переходят на новый юлианский календарь. Это приведет к смещению дат на 13 дней назад в этом году, что приведет к потере одного важного религиозного праздника.
До этого времени, ежегодно 11 сентября, как православные, так и греко-католики отмечали праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, который считается скорбным событием по священным писаниям. В этот день более двух тысяч лет назад состоялась казнь великого пророка Иоанна Крестителя.
Это событие, хотя и не является одним из "Великих Двенадцати", имеет важное место в христианстве, и верующие отмечают его как значимый праздник. В этот день также соблюдают строгий пост и избегают любых действий с достижением.
В результате календарной реформы этот праздник будет отмечаться уже 29 августа со следующего года, а в этом году он "пропадет".
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Глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав, рекомендует отмечать усекновения в ближайшее воскресенье до 11 сентября (или 10-го, или 17-го).
"Мы знаем, что у нас существует множество храмов, посвященных этому празднованию. Мы рекомендуем в этом году праздновать этот праздник в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября, или же в воскресенье, 10 сентября, или следующее воскресенье, 17 сентября", - отметил он .
Важно отметить, что как в ВЦУ, так и в УГКЦ, разрешается приходам остаться при "старом стиле" праздников.
Источник: РБК-Украина.
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