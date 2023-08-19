В народе праздник 19 августа называют Яблочный Спас.

Преображение Господне – один из важнейших праздников у православных украинцев.

Праздник посвящен явлению Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя Его ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.

В народе 19 августа зовут Яблочный Спас, или Второй Спас.

Первый был Медовый, потом идет Ореховый Спас.

Православные верующие 19 августа собирают корзинки с яблоками, грушами, сливами и баночками меда и идут в церковь, чтобы освятить.

На Яблочный Спас хозяйки должны испечь пироги с яблоками, готовить фруктовые компоты, лепить вареники с разными начинками.

На праздник второго Спаса наши предки выпекали первый хлеб из муки нового урожая.

Существуют и запреты в этот день, также приметы 19 августа предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни.

Нельзя 19 августа работать в поле и огороде, также запрещено убирать и готовить.

Нельзя купаться в открытых водоемах и убивать мух и комаров.

Запрещено устраивать шумные застолья и объедаться.

Нужно наблюдать за погодой 18 августа, так, если сегодня чистое и безоблачное небо – значит будет морозная зима.

В народе раньше говорили, какая погода на Спаса – такая и на Покрову.

Листья начали желтеть – уже скоро похолодает.

Источник: Обозреватель.

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