В народе праздник 19 августа называют Яблочный Спас.
Преображение Господне – один из важнейших праздников у православных украинцев.
Праздник посвящен явлению Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя Его ближайшими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном во время молитвы на горе Фавор.
В народе 19 августа зовут Яблочный Спас, или Второй Спас.
Первый был Медовый, потом идет Ореховый Спас.
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Православные верующие 19 августа собирают корзинки с яблоками, грушами, сливами и баночками меда и идут в церковь, чтобы освятить.
На Яблочный Спас хозяйки должны испечь пироги с яблоками, готовить фруктовые компоты, лепить вареники с разными начинками.
На праздник второго Спаса наши предки выпекали первый хлеб из муки нового урожая.
Существуют и запреты в этот день, также приметы 19 августа предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни.
Нельзя 19 августа работать в поле и огороде, также запрещено убирать и готовить.
Нельзя купаться в открытых водоемах и убивать мух и комаров.
Запрещено устраивать шумные застолья и объедаться.
Нужно наблюдать за погодой 18 августа, так, если сегодня чистое и безоблачное небо – значит будет морозная зима.
В народе раньше говорили, какая погода на Спаса – такая и на Покрову.
Листья начали желтеть – уже скоро похолодает.
Источник: Обозреватель.
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