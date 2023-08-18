В четырех областях отменили крестный ход УПЦ МП в Почаев, что на Тернопольщине.

Известно, что Крестный ход должен был стартовать 19 августа и завершиться в Почаевской лавре.

Совет обороны Тернопольщины, действующий при Тернопольской областной военной администрации, запретил проводить ход через область.

"Сейчас идет война, есть информация, что могут быть провокации на таких мероприятиях. Полиция, конечно же, будет усиленно работать для недопущения таких вещей, но это мероприятие несет опасность в том, что могут быть нарушения общественного порядка, могут быть провокации врага", - сообщил исполняющий обязанности начальника тернопольского областного управления Нацполиции Сергей Зюбаненко.

Таким образом, было принято решение о запрете крестного хода УПЦ МП в Почаев по территории области.

К слову, Хмельницкая ОВА запретила проведение массовых религиозных мероприятий месяц назад. Религиозные походы и демонстрации были запрещены 27-28 июля и анонсирован запрет на 19-25 августа.

В Волынской и Ровенской ОВА также заявили о запрете проведения массовых религиозных мероприятий с 19 по 25 августа 2023 года.

"Хорошо сделали! Запретить деятельность вражеских организаций и все сборища предателей!",

"Нечего ходить война такие здоровые быки там на фронт идите",

"А если кто-то нарушит и пойдет колонной – сразу проверяйте документы, особенно у мужчин",

"Почитала отзывы и за голову берусь, людушки сколько же у вас злобы, яд аж капает, сатана крепко засел в ваших душах. Люди идут молиться Богу, просить мира, а вас выкручивает и это пишут не ходящие молиться",

"на Москву через Бахмут направьте", – пишут украинцы в комментариях.

Источник: Захід нет.

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