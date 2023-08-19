Национальный банк Украины с 19 августа вводит изменения в порядок проведения некоторых операций в иностранной валюте.

Нововведения связаны с соответствующими изменениями в законодательстве Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Во-первых, НБУ расширяет перечень обязательной информации, которая должна быть доступна клиентам в кассах банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, а также пунктах обмена валюты.

В частности, в доступном для обзора клиентами месте должна содержаться информация о юридическом лице (банке или небанковском учреждении) с указанием местоположения, номера телефона или, если таковой имеется, номера "горячей линии", электронного адреса и ссылки на веб-сайт (если имеется) для обращений клиентов.

Кроме того, должна быть размещена контактная информация НБУ, включая местонахождение, универсальный номер "горячей линии", электронный адрес и ссылку на официальный сайт для обращений клиентов в Национальный банк.

Эти изменения должны способствовать более эффективному и оперативному обращению клиентов, особенно в тех случаях, когда возникают конфликтные ситуации или есть потребность в информировании о возможных нарушениях при проведении валютно-обменных операций.

Во-вторых, с учетом изменений в законодательстве Украины, физическим лицам-нерезидентам предоставляется право получать денежные средства, подлежащие уплате согласно гражданско-правовым договорам, на их текущие счета в гривнах.

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