Нововведения связаны с соответствующими изменениями в законодательстве Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Во-первых, НБУ расширяет перечень обязательной информации, которая должна быть доступна клиентам в кассах банков, небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, а также пунктах обмена валюты.
В частности, в доступном для обзора клиентами месте должна содержаться информация о юридическом лице (банке или небанковском учреждении) с указанием местоположения, номера телефона или, если таковой имеется, номера "горячей линии", электронного адреса и ссылки на веб-сайт (если имеется) для обращений клиентов.
Кроме того, должна быть размещена контактная информация НБУ, включая местонахождение, универсальный номер "горячей линии", электронный адрес и ссылку на официальный сайт для обращений клиентов в Национальный банк.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Не могут остановить продвижение: неожиданная ситуация сложилась на фронте в районе Работино
Это золотая карточка от разгрома: оккупанты готовят ловушки под Купянском, готовы ли ВСУ
Трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области: "нашли в лесополосе"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Эти изменения должны способствовать более эффективному и оперативному обращению клиентов, особенно в тех случаях, когда возникают конфликтные ситуации или есть потребность в информировании о возможных нарушениях при проведении валютно-обменных операций.
Во-вторых, с учетом изменений в законодательстве Украины, физическим лицам-нерезидентам предоставляется право получать денежные средства, подлежащие уплате согласно гражданско-правовым договорам, на их текущие счета в гривнах.
Последние новости Украины:
Напомним, цены на популярный в Украине продукт стали выше, чем в Швеции.
Как сообщала Politeka, в Украине просели цены на важные продукты.
Также Politeka писала, цены на популярные продукты обвалятся, когда ждать удешевления.