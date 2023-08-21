Ведущий Юрий Горбунов высказался о своем товарище и коллеге Олеге Виннике, который выехал из страны и отказывается общаться с фанатами.

Известный ведущий Юрий Горбунов, который попал сразу в несколько скандалов, решил прояснить ситуацию в интервью и затронул при этом своих коллег. Он решил рассказалать не только о Потапе, но также вспомнил об Олеге Виннике, который выехал из Украины и ни разу не выразил поддержку украинским военным, не сделал каких-либо заявлений по поводу своего исчезновения.

Горбунов раскрывал, что был временный период, когда он не получал ответа на свои сообщения от Олега Винника. До начала военных действий, их отношения были довольно хорошими. Горбунов также заявил, что о сотрудничестве с ним Винник не жалел, а вот есть ли будущее у Винника теперь в нашей стране, он сказать не может однозначно:

"Возможно, волчицы все примут как есть, Олег вернулся – и классно. Когда его нет, словно и нет, о чем говорить. Поговорили о том, что его нет. Вы же понимаете, что хейт и критика появляются тогда, когда ты что-нибудь делаешь" - намекнул Горбунов также о своих прошлых скандалах.

В свою очередь, по поводу критики со стороны Ефросининой, Горбунов посоветовал было бы лучше напрямую обсудить это вопрос с самой Машей. И не забыл при этом пристыдить Ефросинину, говоря о том, что если правда о ней всплывет, то она окажется в некрасивом свете.

"Наверное она забыла о том, что может быть продолжение этой истории, все же будут спрашивать: а что произошло? Об этом она наверняка не подумала" - заявил Горбунов.

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Также Politeka писала, что Кондратюк отреагировал на новое решение Горбунова относительно съемок сериала.

Кроме того, напомним, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Горбуновым.