Церковный праздник 20 августа в честь преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия.

Христиане сегодня, 20 августа, отмечают церковный праздник в честь преподобного Пимена и мучеников Марина и Астерия.

Наши предки в этот день отмечали окончание сбора малины, из ягоды сегодня делали заготовки на зиму и готовили чай из листьев малины.

20 августа было принято много трудиться в поле и в саду.

Сегодня нужно собирать поздние овощи и фрукты, а также готовить землю к следующему сезону и сеять озимые культуры.

20 августа также чтили аистов и наблюдали за поведением птиц, ведь именно эта птица у славян считались божественною и счастливой.

Также считается, что увидеть аиста 20 августа - отличная примета.

20 августа запрещено обижать аистов и даже плохо говорить в их сторону.

На супружеской кровати сегодня нельзя менять постельное белье сегодня, иначе пара может серьезно поссориться.

Кроме того, после наступления темноты не нужно выходить из дома без большой нужды.

Также сегодня, 20 августа, есть риск обмана и мошенничества, поэтому лучше не доверять незнакомцам.

20 августа принято следить за погодой, так, если аисты начали улетать в теплые края - осень будет ранней и холодной. На реке сегодня видно пену - скоро пойдут дожди. Если радуга утром - к дождливой погоде.

На паутине не видно пауков - скоро погода ухудшится.

Источник: Униан.

Последние новости:

Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.