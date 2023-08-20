Денежная помощь от государства, правительство продлило срок выплат до 31 октября 2023 - стало известно, кто может рассчитывать на деньги.

Денежная помощь оказывается жителям Херсонской и Николаевской области, пострадавшим из-за подрыва Каховской ГЭС.

Минсоцполитики добавляет, что правительство продлило срок действия выплат денежной помощи до 31 октября 2023 года.

Выплату могут получить украинцы, покинувшие территорию затопленного оккупированного Левобережья после 6 июня и смогли добраться до населенных пунктов, под контролем Украины

Известно, что сумма денежной помощи составляет 5000 гривен.

Денежную помощь можно получить на банковской карте или в ближайшем отделении "Укрпочты".

"Выплаты предоставляются именно тем гражданам, которые на момент теракта находились на территории Херсонской и Николаевской областей. ВПЛ не смогут получить эту помощь", - говорится в сообщении.

Для оформления денежной помощи необходимо предоставить Минсоцполитики документ, удостоверяющий личность.

Для идентификации можно воспользоваться документом. Также требуется номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Для того чтобы оформить помощь для детей, нужно внести данные о них в родительское заявление и добавить свидетельство о рождении.

В том случае, если документы утрачены, необходимо обратиться в Единый государственный демографический реестр для идентификации личности.

Если украинец не может самостоятельно оформить денежную помощь – это может сделать его опекун или доверенное лицо.

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