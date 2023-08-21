Епископа Мирона Критского считают покровителем ветров.

21 августа издавна был очень ветреный день.

Наши предки считали, что если 21 августа выйти на холм и встать спиной к ветру - все болезни пройдут.

Одинокие девушки 21 августа молятся Мирону, чтобы он помог им пару, а чтобы приворот подействовал - девушкам нужно было выйти на перекресток, стать лицом к ветру и громко произнести имя возлюбленного.

На перекрестке сегодня можно загадывать любые желания.

21 августа считается удачным для сбора ежевики и брусники, сегодня принято варить из ягод целебные компоты и варенья.

Сегодня можно проводить различные ритуалы и обряды, однако, для остальных дел дата не считается особо удачной.

21 августа нельзя ругаться, ссориться, устраивать конфликты, и тем более жаловаться на судьбу и хвастаться.

Кроме того, сегодня нельзя строить планы на будущее, ведь всё случится не так, как задумывалось.

21 августа запрещено поднимать что-либо с земли, а особенно монеты.

21 августа принято следить за погодой, если много пшеницы уродилось - ждите сильных заморозков.

Дует северный ветер - хорошо уродится рожь.

Иней 21 августа сулит хороший урожай в следующем году.

День дождливый - осенью будут частые дожди а если хороший урожай ягод - зима будет морозной.

Источник: Униан.

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