Епископа Мирона Критского считают покровителем ветров.
21 августа издавна был очень ветреный день.
Наши предки считали, что если 21 августа выйти на холм и встать спиной к ветру - все болезни пройдут.
Одинокие девушки 21 августа молятся Мирону, чтобы он помог им пару, а чтобы приворот подействовал - девушкам нужно было выйти на перекресток, стать лицом к ветру и громко произнести имя возлюбленного.
На перекрестке сегодня можно загадывать любые желания.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Условия перемирия озвучены: украинцам объяснили, когда переговоры с РФ станут возможными
Россия отказалась от двух принципов войны: что стоит за новым страшным ударом оккупантов
Мощный удар по российскому аэродрому, самолеты оказались в огне: первые подробности и кадры
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
21 августа считается удачным для сбора ежевики и брусники, сегодня принято варить из ягод целебные компоты и варенья.
Сегодня можно проводить различные ритуалы и обряды, однако, для остальных дел дата не считается особо удачной.
21 августа нельзя ругаться, ссориться, устраивать конфликты, и тем более жаловаться на судьбу и хвастаться.
Кроме того, сегодня нельзя строить планы на будущее, ведь всё случится не так, как задумывалось.
21 августа запрещено поднимать что-либо с земли, а особенно монеты.
21 августа принято следить за погодой, если много пшеницы уродилось - ждите сильных заморозков.
Дует северный ветер - хорошо уродится рожь.
Иней 21 августа сулит хороший урожай в следующем году.
День дождливый - осенью будут частые дожди а если хороший урожай ягод - зима будет морозной.
Источник: Униан.
Последние новости:
Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.
Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.