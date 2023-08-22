Церковный праздник 22 августа в честь одного из учеников Христа апостола Матвея.

22 августа также чтили память Святого Матфия, раньше верили, что апостол помогает в торговле.

22 августа часто устраивали ярмарки и распродажи и проводиои крупные сделки.

Этот день считается удачным для крупных покупок и инвестиций.

Издавна 22 августа опасались за здоровье коров, раньше верили, что сегодня змеи могут из коров высосать всю кровь - животных сегодня не выводили на улицу.

Сегодня наши предки проводили ритуал для лучшего доения коз или коров - ранним утром в поле выносили кувшин с коровьим или козьим молоком. Он стоян на улице, пока роса не испарится.

Издавна верили, что после такого ритуала у животных будет больше молока.

Также сегодня доить коров и коз старались в одиночестве - дабы никто не сглазил.

22 августа нельзя носить металлические украшения, потому что они могут "вытянуть" здоровье из человека.

Также нельзя ночью смотреть на луну, чтобы не болела голова.

22 августа запрещено выгонять на выпас домашнюю скотину.

Нельзя также торопиться и принимать поспешные решения.

22 августа наблюдаете иней ранним утром - будет хороший урожай в следующем году.

Днем хорошо видно месяц - оставшиеся дни августа будут жаркими.

Щедрая роса утром - ждите теплый день.

Источник: Униан.

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