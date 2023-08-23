23 августа 2023 года в православном календаре - день памяти святого Лаврентия Римского.
В народе святого считали целителей глазных болезней, ему молились об исцелении, излечении болей в глазах, восстановлении зрения и прозрении слепых.
В старину считалось, что символ этого дня - вода. Сегодня девушки с самого утра направлялись умываться к роднику для того, чтобы продлить здоровье и молодость.
Также раньше верили что роса, которую собирали на рассвете, имела целебные свойства.
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Сегодня не рекомендуется готовить или заниматься домашними делами, связанными с острыми предметами, например, шить, вязать, вышивать.
Нельзя сегодня также озвучивать свои цели, мечты и планы на будущее, иначе не сбудется.
Согласно поверьям, 23 августа дом посещают добрые духи - поэтому если начать генеральную уборку, можно случайно выгнать их вместе с пылью и мусором.
24 августа принято следить за погодой, так, если сегодня на воде отсутствуют волны - значит зима будет спокойной и мягкой.
А вот если на воде появляется рябь - август и сентябрь будут с дождями и ветренными, с утра наблюдаете иней - это к ранней и холодной зиме.
Источник: Униан.
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