Церковный праздник 23 августа 2023, сегодня отмечается Лаврентьев день, православная церковь вспоминает святого Лаврентия Римского.

23 августа 2023 года в православном календаре - день памяти святого Лаврентия Римского.

В народе святого считали целителей глазных болезней, ему молились об исцелении, излечении болей в глазах, восстановлении зрения и прозрении слепых.

В старину считалось, что символ этого дня - вода. Сегодня девушки с самого утра направлялись умываться к роднику для того, чтобы продлить здоровье и молодость.

Также раньше верили что роса, которую собирали на рассвете, имела целебные свойства.

Православный праздник 23 августа - сегодня чтят мучеников архидиакона Лаврентия

Сегодня не рекомендуется готовить или заниматься домашними делами, связанными с острыми предметами, например, шить, вязать, вышивать.

Нельзя сегодня также озвучивать свои цели, мечты и планы на будущее, иначе не сбудется.

Согласно поверьям, 23 августа дом посещают добрые духи - поэтому если начать генеральную уборку, можно случайно выгнать их вместе с пылью и мусором.

24 августа принято следить за погодой, так, если сегодня на воде отсутствуют волны - значит зима будет спокойной и мягкой.

А вот если на воде появляется рябь - август и сентябрь будут с дождями и ветренными, с утра наблюдаете иней - это к ранней и холодной зиме.

Источник: Униан.

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