24 августа 2023 года по церковному календарю - день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских.
Сегодня также чтят память мученика Евпла Катанского, его еще называли Евпатий Коловрат.
В народе принято называть Евпла, или Чудеса на болотах и Болотные огни.
Православные верующие 24 августа должны помолиться святым мученикам о здоровье и помощи в делах.
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Издавна верили, что сегодня, 24 августа, нельзя гулять после захода солнца, особенно нельзя гулять одному.
Запрещается сегодня употреблять алкоголь, потому что, раньше верили, сегодня является дух и пугает пьяниц.
24 августа нельзя лениться и думать о страхах.
Издавна 24 августа стригли овец, а из полученной шерсти делали валенки и другие вещи.
Православные верующие сегодня могут помолиться святым мученикам о здоровье и помощи в делах.
Также принято следить за погодой 24 августа, так, если дождь льет во время восхода солнца - ждите плохую погоду на несколько дней.
Если сегодня наблюдаете туман над водоемами - ждите теплих деньков.
До сегодняшнего дня дул ветер, а 24 числа прекратился - скоро наступит хорошая погода.
Источник: Униан.
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