Православный праздник 24 августа - сегодня чтят память преподобных Феодора и Василия Печерских.

24 августа 2023 года по церковному календарю - день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских.

Сегодня также чтят память мученика Евпла Катанского, его еще называли Евпатий Коловрат.

В народе принято называть Евпла, или Чудеса на болотах и Болотные огни.

Православные верующие 24 августа должны помолиться святым мученикам о здоровье и помощи в делах.

Издавна верили, что сегодня, 24 августа, нельзя гулять после захода солнца, особенно нельзя гулять одному.

Запрещается сегодня употреблять алкоголь, потому что, раньше верили, сегодня является дух и пугает пьяниц.

24 августа нельзя лениться и думать о страхах.

Издавна 24 августа стригли овец, а из полученной шерсти делали валенки и другие вещи.

Православные верующие сегодня могут помолиться святым мученикам о здоровье и помощи в делах.

Также принято следить за погодой 24 августа, так, если дождь льет во время восхода солнца - ждите плохую погоду на несколько дней.

Если сегодня наблюдаете туман над водоемами - ждите теплих деньков.

До сегодняшнего дня дул ветер, а 24 числа прекратился - скоро наступит хорошая погода.

Источник: Униан.

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