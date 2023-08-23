Ведущая утренней программы Завтрак с 1+1 на телеканале 1+1 Неля Шовкопляс вышла в эфир с разбитым лицом и сломанной рукой, пишет Politeka.net.
Неля Шовкопляс сообщила, что серьезные травмы она получила в результате падения с велосипеда.
Звезда «1+1» рассказала, что у нее разбит нос и губа, сломана рука и болят ребра.
«Огромная тупость, халатность с моей стороны было ехать без шлема, потому что муж говорил: "Одень шлем перед выездом". Мне хотелось красиво кататься на велосипеде. Теперь я "красивая"…», - сообщила Неля Шовкопляс коллегам и украинцам в эфире «1+1».
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Оккупанты жестоко ударили по людям: дома разлетелись на щепки, есть жертвы
"Господи, какое горе": авто с людьми разворотило на Винничине, много погибших
Павлик показал бедную мамину хату, к которой приехал на роскошной машине: стены без обоев и портреты
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Неля Шовкопляс подчеркнула, что это событие стало для нее огромным жизненным опытом, который она будет помнить всю жизнь.
«Хотя бы шлем надо одевать», – говорит телеведущая канала «1+1».
Неля Шовкопляс говорит, что настроена очень позитивно и хочет как можно быстрее вернуться на работу.
«Счесанную руку мы разбинтуем уже сегодня, а вот с правой рукой врачи точно не сказали, сколько я должна быть в гипсе. Во вторник должна сделать контрольный снимок, и от этого дальше будем отталкиваться. Перелом закрытый, со смещением. …», - рассказала Неля Шовкопляс.
На своей странице в Инстаграм Неля Шовкопляс также обратилась к украинцам с просьбой:
«Пожалуйста, не пишите пока, потому что я сама писать не совсем могу. Одна рука в гипсе, а левой писать себе».
Также ведущая «1+1» заверила, что чувствует себя уже лучше.
«Все будет хорошо!», – заверила Неля Шовкопляс.
Украинцы желают Нели быстрого выздоровления и возвращения в студию «1+1»:
«Быстрого выздоровления, Неля»,
«Бедняжка!»,
«Вот так, как в детстве. Но, Неличка, не огорчайтесь, быстрого выздоровления Вам» .
Последние новости Украины:
Андрей Данилко переживает потерю.
Также сообщалось, что ведущая "1+1" Алла Мазур после пережитых трагедий подняла очень трудную тему.
Ранее ведущая "1+1" Алла Мазур ошеломила невероятным знаком с неба.