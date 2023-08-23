Украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов оправдался, почему сын его жены, Катерины Осадчей, не идет на фронт и живет в США.

Юрий Горбунов, известный украинский шоумен и продюсер, после нескольких скандалов решил дать обширное интервью и рассказать о главном. Затронул Горбунов не только тему общения с Потапом, провалившийся выход сериала за бюджетные деньги, но и высказался о личной жизни в видео, опубликованном на YouTube-канале журналистки Алины Доротюк.

Конкретно, речь шла о его пасынке, Илье, сыне его супруги Кати Осадчей, который проживает за границей и учится, вместо того чтобы участвовать в защите Украины от российской оккупации.

На вопрос журналистки о степени обоснованности подобных обвинений, Горбунов выразил свое мнение, подчеркнув, что большинство людей не интересует истинное положение дел, а, скорее, они наслаждаются выражением негодования и негодования в социальных сетях и общественных обсуждениях.

"Это история нашего поиска врага внутри страны. Кому-то триггерит, а кому-то это нужно, кто-то этим занимается, и кто-то это раздувает. А усталые люди это поддерживают, хотя на следующий день, судя по тому, как люди извиняются, – меняют свое мнение, потому что эмоции спадают, остается какая-то реальность" - заявил Горбунов, касательно сына Осадчей.

Юрий Горбунов также ранее рассказал, что состоит на учете, как и другие украинские мужчины. Причем он добавил, что не проходил подготовительные курсы, кроме военной подготовки еще в советской школе.

Горбунов после этого поспешил заверить, что военного дела не знает, с ним совсем не знаком. Но делает для украинской армии все, что может, находясь на "своем" месте".

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Также сообщалось, что бунт против Горбунова и Осадчей набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Даниэль Салем рассказал, действительно ли Юрий Горбунов помогает фронту.