«Мисс Украина Вселенная» Ангелина Усанова получила свой титул недавно – 17 августа.

Девушке 26 лет, она певица, автор песен, учитель йоги и медитации, звуковой целитель.

«Изучала нутрициологию в Institute for Integrative nutrition (США). Волонтер, которая очень много средств собирает на помощь семьям беженцев из Мариуполя, Каховки, собирала средства на кареты скорой, делала собственные живые концерты в Европе, где собирала средства для Украины и ВСУ…», - рассказывала об Усмановой основательница «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова.

Но, как оказалось, новая «Мисс Украина Вселенная» сейчас находится за пределами родной страны. Об этом сообщила сама Усанова.

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Также «Мисс Украина Вселенная» ответила, собирается ли она возвращаться.

«Пока я в США. Здесь у меня занятия по дефиле с одной очень известной тренершей, которую вы, я уверена, все знаете…», - сообщила Усанова.

Ангелина Усанова уверяет, что все же ей хочется, чтобы к ее подготовке к конкурсу «Мисс Вселенная» были привлечены именно украинские специалисты и мастера.

«Я в предвкушении моего возвращения в Украину, где состоится моя коронация, официальная фотосессия в качестве "Мисс Украина Вселенная" и подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная"», - отметила Ангелина Усанова.

Отметим, «Мисс Вселенная-2023» состоится в Сальвадоре 18 ноября.

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