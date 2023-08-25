«Мисс Украина Вселенная» Ангелина Усанова получила свой титул недавно – 17 августа.

Девушке 26 лет, она певица, автор песен, учитель йоги и медитации, звуковой целитель.

«Изучала нутрициологию в Institute for Integrative nutrition (США). Волонтер, которая очень много средств собирает на помощь семьям беженцев из Мариуполя, Каховки, собирала средства на кареты скорой, делала собственные живые концерты в Европе, где собирала средства для Украины и ВСУ…», - рассказывала об Усмановой основательница «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова.

Но, как оказалось, новая «Мисс Украина Вселенная» сейчас находится за пределами родной страны. Об этом сообщила сама Усанова.

Также «Мисс Украина Вселенная» ответила, собирается ли она возвращаться.

«Пока я в США. Здесь у меня занятия по дефиле с одной очень известной тренершей, которую вы, я уверена, все знаете…», - сообщила Усанова.

Ангелина Усанова уверяет, что все же ей хочется, чтобы к ее подготовке к конкурсу «Мисс Вселенная» были привлечены именно украинские специалисты и мастера.

«Я в предвкушении моего возвращения в Украину, где состоится моя коронация, официальная фотосессия в качестве "Мисс Украина Вселенная" и подготовка к конкурсу "Мисс Вселенная"», - отметила Ангелина Усанова.

Отметим, «Мисс Вселенная-2023» состоится в Сальвадоре 18 ноября.

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