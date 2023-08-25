Церковный праздник 25 августа православные христиане чтят память святых мучеников Фотия и Аникита, которые жили в III веке и пострадали за Веру.

Сегодня, 25 августа, день почитания святых мучеников, в народе день принято называть Фотя Поветенний.

25 августа издавна было принято в селах заниматься наведением порядка в домах, постройках, нежилых помещениях, их называли поветями или поветками.

Наши предки верили, что на Фотия в нежилых помещениях шалит домовой, поэтому нужно открыть все двери и окна, а также окропить помещение святой водой. Однако на чердак не заходить нельзя.

Также известно, что 25 августа дело идет к осени и уже холодает, сегодня следует подготовить и достать теплые вещи к осени. В помещениях, где находится скот - нужно закрыть все щели и утеплить пол соломой.

Сегодня, 25 августа нужно следить за погодой, чтобы узнать, чего ждать в будущем.

Так, если дождливая погода - бабье лето продлится недолго.

Кошки умываются часто - ждите солнечной погоды, а если наблюдаете иней - урожай озимых в следующем году будет щедрым.

25 августа есть и церковные запреты, так например, не рекомендуется устраивать громкие гуляния. Не стоит ругаться сегодня, иначе конфликт может затянуться надолго.

Отдыхаете на природе - не давайте ребенку еду через костер, иначе вырастет вором.

Источник: Униан.

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