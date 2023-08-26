Православная церковь сегодня, 26 августа, чтит преподобного Максима Исповедника, борца с ересью.
Почитание его святости началось почти сразу после смерти, а оправдание богословских позиций сделало Максима известным в христианском мире.
26 августа, в день Максима Исповедника, у крестьян существовал обычай убирать в сараях и погребах.
Кроме того, сегодня стоит также заговаривать сени и зимние хранилища от сглаза и нечисти.
26 августа наши предки особенно тщательно заботились о наведении порядка и чистоты в доме, сегодня необходимо убирать давно скопившуюся грязь, проветрить жилые помещения.
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26 августа категорически нельзя злится и сквернословить, обманывать людей и ругаться - иначе нарушителю это принесет серьезные беды.
Плохой приметой считалось заключение деловых соглашений и подписание контрактов сегодня.
Новые дела сегодня не начинают, под запретом также сельскохозяйственные работы.
В этот день следуют следить за погодой, так, если над лесом видно парной туман - будет много грибов.
26 августа ветер тихий - погода будет теплой и сухой, сильные порывы предвещают дождливый сентябрь.
Наблюдаете в лесу много грибов - будет хороший урожай хлеба в следующем году.
Источник: РБК.
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