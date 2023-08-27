Сегодня, 27 августа, также отмечается народный праздник - Михеев день.
Православный праздник 27 августа - день памяти священномученика Маркелла
Он родился на Кипре в семье благочестивых родителей и с детства отличался честностью, красноречием и чистотой жизни.
Маркелл был женат, имел детей, однако оставил их и ушел в пустыню, где стал епископом.
Священномученик Маркелл ревностно относился к христианской вере и пытался искоренить язычество и пострадал за это, при разрушении языческого храма, иноверцы сожгли Маркелла.
Издавна 27 августа сватались к девушкам, раньше верили, что 27 августа - последний удачный летний день для этого.
Традицию соблюдают и сейчас.
Кроме того, особые почести сегодня отдают строителям и каменщикам - в этот день лучше не злить людей этой профессии.
27 августа также нельзя употреблять алкоголь - потому что будете нуждаться в деньгах.
Также нельзя шуметь, ругаться и кричать на Матвея-Тиховея, сегодня нужно соблюдать тишину.
Нелья сегодня готовить блюда из теста - рискуете "отвернуть" удачу.
Сегодня принято следить за погодой, если видите, как журавли улетают на юг - ждите скорых морозов.
Сильные ветры 27 августа - значит сентябрь будет с дождями и холодным.
Источник: Униан.
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