Церковный праздник 28 августа: православные верующие отмечают важный день - Успение Пресвятой Богородицы.

В народе сегодняшний день 28 августа получил название Спожинки.

Так, одним из главных праздников Православной церкви является Успение Пресвятой Богородицы.

Сообщается, что после распятия и Воскресения Спасителя Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме и проводила время в молитве у Гроба Господнего.

Она ходила по значимым местам, связанным с пребыванием Иисуса на Земле.

Праздник Успения изнавна знаменовался завершением уборки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур.

Также сегодня завершали заготовку семян на будущий сезон, отсюда и произошло народное название праздника – Спожинки.

Также этот день называют Дожинки или Обжинки.

По традиции, последний сноп жнут молча, дабы не беспокоить дух поля.

28 августа принято освещать мед, яблоки и зерно.

Существуют и народные традиции на 28 августа, так, например, если лягушки квакают – тепло задержится.

Хорошая погода – значит октябрь будет прохладным.

Наблюдаете грозу сегодня – к ранней осени с дождями.

28 августа категорически запрещается отказывать в помощи нуждающимся и ссориться с близкими.

Сегодняшний праздник принадлежит к числу важнейших церковных праздников, работа дома и в огороде 28 августа под запретом.

Нельзя сегодня стричься молодым девушкам на выданье, потому что таким образом можно отдалить возможную свадьбу.

Источник: Обозреватель.

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