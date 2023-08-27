В народе сегодняшний день 28 августа получил название Спожинки.
Так, одним из главных праздников Православной церкви является Успение Пресвятой Богородицы.
Сообщается, что после распятия и Воскресения Спасителя Пресвятая Богородица жила в Иерусалиме и проводила время в молитве у Гроба Господнего.
Она ходила по значимым местам, связанным с пребыванием Иисуса на Земле.
Праздник Успения изнавна знаменовался завершением уборки урожая пшеницы, ячменя, проса и других зерновых культур.
Также сегодня завершали заготовку семян на будущий сезон, отсюда и произошло народное название праздника – Спожинки.
Также этот день называют Дожинки или Обжинки.
По традиции, последний сноп жнут молча, дабы не беспокоить дух поля.
28 августа принято освещать мед, яблоки и зерно.
Существуют и народные традиции на 28 августа, так, например, если лягушки квакают – тепло задержится.
Хорошая погода – значит октябрь будет прохладным.
Наблюдаете грозу сегодня – к ранней осени с дождями.
28 августа категорически запрещается отказывать в помощи нуждающимся и ссориться с близкими.
Сегодняшний праздник принадлежит к числу важнейших церковных праздников, работа дома и в огороде 28 августа под запретом.
Нельзя сегодня стричься молодым девушкам на выданье, потому что таким образом можно отдалить возможную свадьбу.
Источник: Обозреватель.
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