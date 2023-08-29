Церковный праздник 29 августа, православные христиане празднуют сегодня третий Ореховый Спас.

Ореховый Спас 29 августа также имеет такие названия как Хлебный Спас, Полотняный, Малый, Холодный Спас, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя.

Ореховый Спас, Хлебный Спас или Холодный Спас называли днем прощания с летом и подготовку к осени и к холодам.

Уйти с рынка сегодня с пустыми руками считалось плохой приметой.

На Третий Ореховый Спас 29 августа нужно освящать в церкви орехи и хлеб выпеченный из муки нового урожая.

Верующие на Спас несут в церковь фрукты нового урожая, воду и мед.

Наши предки после освящения в церкви шли домой и накрывали богатый угощениями стол и угощали всех родных и близких людей.

На праздничном столе должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками.

Строгий Успенский пост закончился и можно было устраивать богатые и шумные застолья.

Ореховый Спас завершает цикл летних Спасов и имеет ряд запретов, так, согласно правилам, 29 августа запрещено ссориться и сквернословить, нельзя ходить в лес.

Также сегодня нельзя лениться и бездельничать, запрещается отказывать в помощи нуждающимся.

Издавна наши предки полностью посвящали 29 августа подготовке к зиме.

Источник: Униан.

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