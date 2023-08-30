Православный праздник 30 августа - день памяти преподобного Алипия, он был иконописцем, трудился в Киево-Печерском монастыре.

Алипия за свои труды денег не брал, а помогал всей братии.

Алипий постоянно работал, а свободное время посвящал богослужению и пению псалмов и был награжден Господом даром чудотворения.

Издавна верили, что 30 августа - день, когда насекомые исчезают из-за грядущих холодов, называли сегодняшний день - "похороном мух".

Существует традиция выносить на улицу старые вещи и сжигать - наши предки верили, что ритуал убережет семью от болезней и бед.

Также сегодня хозяйкам следует делать заготовки на зиму, а в селе 30 августа всегда работали в поле.

30 августа необходимо помогать вдовам, бездомным и сиротам, раньше нуждающимся приносили еду и одежду, рубили дрова, косили траву.

Есть и запреты 30 августа, например, нельзя долго смотреться в зеркало, гадать и совершать любые обряды.

Нельзя сегодня свататься, венчаться и жениться, категорически запрещено ходить на кладбище.

Сегодня нужно наблюдать за погодой, чтобы узнать будущее, так, существует ряд примет 30 августа: если заря утром и вечером золотистого цвета - ждите теплой погоды.

Журавли уже улетели на юг - будет мороз на Покрову, теплая погода 30 августа - к ранней весне, а если видите с утра иней - в следующем году ждите хороший урожай.

Источник: Униан.

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