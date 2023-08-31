Популярная украинская певица Тина Кароль, как заявил популярный артист и военнослужащий Коля Серга, отказалась ехать к военным в последний момент.

Известный певец и телеведущий Коля Серга, также находящийся в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ), раскрыл, что украинская певица Тина Кароль неоднократно отказывалась выступать перед военнослужащими около линии фронта. В интервью артист рассказал, почему Кароль отказалась выступать перед украинскими военными.

Следует отметить, что Коля Серга входит в группу "Культурный десант", инициативу, направленную на поддержку украинских звезд. Участники данной инициативы организуют концерты на передовой, в госпиталях, воинских частях и освобожденных населенных пунктах.

"Кто-то просто обещал и не приезжал. Тина Кароль, например. Она за день [до концерта] постоянно уезжала, отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее находились какие-то причины" - признался Серга об отказах Кароль.

Кроме этого, он добавил, что Тина Кароль – не единственный случай отказов от выступлений близ фронта. По словам Серги, не только Тина Кароль боится, многие отказываются. Многие испытывают страх. Это особенно характерно для артистов, которые провели большую часть военного времени за границей.

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