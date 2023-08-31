Популярная украинская певица Тина Кароль честно рассказала о привязанности к сыну и заявила, почему ему будет несколько сложно в будущем.

Тина Кароль, украинская певица, выразила особенную привязанность к своему сыну Вениамину, называя его главным мужчиной в её жизни. Она также представила свои представления о своей будущей роли свекрови.

Кароль раскрыла, что Вениамин нетерпеливо ждёт момента, когда сможет вступить в зрелую жизнь и избавиться от ограничений. По словам Кароль, он проявляет самостоятельность, полностью осознавая, что он – главное для меня в жизни и в нашем доме, – открыто рассказала певица.

Её спросили о том, как она относится к возможным романтическим отношениям Вениамина. Кароль с признательностью признала, что собирается быть "весьма требовательной" свекровью, когда настанет время для его собственной семьи. При этом Кароль не стала скрывать своего настроя:

"Это у меня такая игрушка будет, я думаю, быть сложной свекровью". Тина Кароль также подчеркнула, что не готова смириться с мыслью, что пришло время отпустить своего сына, ведь он принадлежит ей, для нее это главное.

Ранее Кароль представила новую песню «Одно сердцебиение», которую написала американская композитор Дайан Уоррен. Известная композитор сотрудничала с такими артистами как Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гага, группа Aerosmith.

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