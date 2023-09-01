Церковный праздник 1 сентября, сегодня православные верующие чтят память мучеников Феклы, Тимофея и Агапия.

Православный праздник 1 сентября - день памяти мучеников Феклы, Тимофея и Агапия, они пострадали во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан.

Также 1 сентября - день Донской иконы Божией Матери.

Икона известна многими чудесами.

1 сентября наши предки старались убирать, мыть окна в доме.

Также сегодня многие хозяйки готовили блюда из овощей нового урожая.

Наши предки сегодня на огородах начинали убирают урожай свеклы и моркови.

Издавна наши предки имели традицию 1 сентября - гадать на орехах.

Для этого нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених - какую сторону орех покатится - в той стороне и находится суженный.

Сегодня также существует ряд запретов, так 1 сентября, не нужно рассказывать о планах на будущее - есть риск, что не сбудется.

1 сентября нельзя жаловаться - потому что можно столкнуться в будущем с более серьезными трудностями.

Также сегодня нельзя заниматься ремонтом обуви, одежды, пришивать пуговицы.

Если собираетесь в поездку сегодня - можете потерять здоровье.

Категорически нельзя завидовать 1 сентября - будете нуждаться в деньгах.

Источник: unian.

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