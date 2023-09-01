Православный праздник 1 сентября - день памяти мучеников Феклы, Тимофея и Агапия, они пострадали во времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан.
Также 1 сентября - день Донской иконы Божией Матери.
Икона известна многими чудесами.
1 сентября наши предки старались убирать, мыть окна в доме.
Также сегодня многие хозяйки готовили блюда из овощей нового урожая.
Наши предки сегодня на огородах начинали убирают урожай свеклы и моркови.
Издавна наши предки имели традицию 1 сентября - гадать на орехах.
Для этого нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених - какую сторону орех покатится - в той стороне и находится суженный.
Сегодня также существует ряд запретов, так 1 сентября, не нужно рассказывать о планах на будущее - есть риск, что не сбудется.
1 сентября нельзя жаловаться - потому что можно столкнуться в будущем с более серьезными трудностями.
Также сегодня нельзя заниматься ремонтом обуви, одежды, пришивать пуговицы.
Если собираетесь в поездку сегодня - можете потерять здоровье.
Категорически нельзя завидовать 1 сентября - будете нуждаться в деньгах.
Источник: unian.
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