Церковный праздник 2 сентября в честь пророка Самуила, какие приметы и запреты нужно знать.

Святого Самуила на Руси считали покровителем представителей сильного пола.

Издавна женщины сегодня собирали грибы и готовили из них хозяину дома блюда.

Также основным блюдом сегодняшнего дня считается картошка с грибами.

2 сентября наши предки заканчивали работы в поле и огороде, но сбор льна и овса можно отложить.

2 сентября также удачный день для сбора моркови и свеклы - эти овощи не собрали раньше.

Также наши предки верили, что чем ниже женщина нагибается к земле за грибами - тем более здоровая она будет.

Если хотите, чтобы в вашей жизни было больше удачи и счастья - 2 сентября нужно расчесаться деревянным гребешком.

Сегодня существуют запреты, так нельзя стричь волосы и ногти.

Знакомиться 2 сентября не рекомендуется, особенно в рабочей сфере.

В семье категорически нельзя спорить и ругаться, ведь отношения могут испортиться надолго.

Мужчинам сегодня нельзя ходить в старой, неопрятной одежде.

Детей без присмотра нельзя категорически оставлять одних, чтобы их не напугала нечистая сила.

Сегодня приснился кошмар - его нельзя игнорировать, потому что это предупреждение.

Существуют и приметы 2 сентября, в сарае завелось много мышей - зима будет холодной, кроты роют свежие ямы - зима будет холодной.

Журавли летят высоко, к теплой и затяжной осени.

Источник: Униан.

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