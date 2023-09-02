Умер известный харьковский актер, волонтер и бывший участник группы "Оркестр Че" Михаил Кабанов. О трагедии сообщили на странице "Люк" в Facebook со ссылкой на заявление его друзей и коллег.

Михаилу Кабанову было всего 44 года. У актера осталась жена и сын.

Михаил Кабанов был актером, участником арт-рок-группы "Оркестр Че", которую создал вместе с Олегом Кадановым и Сергеем Савенко. Позже стал соучредителем и артдиректором харьковского рок-паба "Стена", долгое время сотрудничал с популярным музыкальным пабом "Черчилль". Кроме того, Кабанов сотрудничал с Сергеем Жаданом и Сергеем Бабкиным.

В 2014 году Кабанов организовал в пабе «Стена» волонтерский пункт, где проводился сбор средств и имущества для добровольцев. Артист поддерживал партизанский отряд "Черный Корпус", а затем батальон и полк "Азов". Поэтому пророссийские террористы устроили теракт в помещении паба «Стена» 9 ноября 2014 года, заложив взрывчатку под барную стойку. Тогда пострадали 11 человек, в том числе и сам Михаил Кабанов.

Ранее стало известно, что бывший глава федерации футбола Зиньковской общины в Полтавской области и выдающийся спортсмен, многократно выигрывавший областные и районные футбольные соревнования, Александр Жмурко погиб в боях под Бахмутом. Герою навсегда осталось 29 лет.

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