Православный праздник 4 сентября, сегодня верующие почитают память мучеников, которые приняли смерть за Христа.

Сегодня, 4 сентября, православная церковь чтит память святого Агафоника и с ним мучеников. Их схватили, когда устраивали гонения на христиан.

В народе 4 сентября называется Агафон Огуменник.

Сегодня наши предки пытались отпугнуть от дома и участка лешего, чтобы он не натворил беды, делать подарки и уходить далеко от дома нельзя было.

Так, издавна сегодня пытались всячески охранять урожай, ведь считалось, что именно 4 сентября нечистая сила может его уничтожить.

Наши предки, для того чтобы отпугнуть нечисть, выходили ночью в поле, надевая тулуп наизнанку и оборачивали голову полотенцем.

Как оружие они брали с собой кочергу, чтобы отбиваться от демонов.

Существует ряд примет на сегодня, так, если 4 сентября паутина низко находится – значит зима будет теплой, если высоко – будут сильные морозы.

4 сентября солнечный день – будет тёплая осень.

Холодно и влажно сегодня, зима будет ранней и морозной.

Если слышно громкое пение птиц - значит бабье лето будет долгим

Сегодня, 4 сентября, если и церковные запреты, например, нельзя ходить в лес, а также не стоит дарить подарки.

Сегодня не рекомендуется ходить босиком по траве, а девушкам не стоит одним выходить на улицу.

Источник: Униан.

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