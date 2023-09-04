Сегодня, 4 сентября, православная церковь чтит память святого Агафоника и с ним мучеников. Их схватили, когда устраивали гонения на христиан.
В народе 4 сентября называется Агафон Огуменник.
Сегодня наши предки пытались отпугнуть от дома и участка лешего, чтобы он не натворил беды, делать подарки и уходить далеко от дома нельзя было.
Так, издавна сегодня пытались всячески охранять урожай, ведь считалось, что именно 4 сентября нечистая сила может его уничтожить.
Наши предки, для того чтобы отпугнуть нечисть, выходили ночью в поле, надевая тулуп наизнанку и оборачивали голову полотенцем.
Как оружие они брали с собой кочергу, чтобы отбиваться от демонов.
Существует ряд примет на сегодня, так, если 4 сентября паутина низко находится – значит зима будет теплой, если высоко – будут сильные морозы.
4 сентября солнечный день – будет тёплая осень.
Холодно и влажно сегодня, зима будет ранней и морозной.
Если слышно громкое пение птиц - значит бабье лето будет долгим
Сегодня, 4 сентября, если и церковные запреты, например, нельзя ходить в лес, а также не стоит дарить подарки.
Сегодня не рекомендуется ходить босиком по траве, а девушкам не стоит одним выходить на улицу.
Источник: Униан.
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