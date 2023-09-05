Церковный праздник 5 сентября, сегодня почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского.

Перед казнью Солунский поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.

5 сентября в церковном календаре также значится «Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы». Сообщается, что это праздник после праздника, другими словами - постпразднество или возращение праздника.

Священнослужители объясняют, что, отметив Успение, на восьмой день верующие посвящают праздник Богу.

Издавна наши предки, в первую очередь женщины, шли в лес, чтобы собрать бруснику.

Из этой ягоды готовили целебные настойки и отвары.

Мужчины 5 сентября занимались сбором льна и овса.

Издавна верили, что если не успеть собрать урожай до заморозков - в следующем году придется собирать плохой урожай.

Также наши предки верили, что 5 сентября нечистая сила принимает людской облик и находится в лесу.

Поэтому если шли в лес - старались ни с кем не разговаривать, - это могут быть проделки бесов, желающие заманить вас в чащу.

Сегодня лучше не доверять интуиции, ведь она может подвести.

Ветер в эту дату холоднее, чем кажется, поэтому нельзя легко одеваться.

Сегодня следили за погодой, чтобы узнать будущее - если журавли 5 сентября улетают на юг - значит зима будет холодной.

Нет заморозков утром - это говорит о теплой осени.

Источник: Униан.

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