Популярная актриса, модель и телеведущая умерла в возрасте 43 лет из-за осложнений от пластической операции.

Аргентинская звезда Сильвина Луна ушла из жизни в одной из больниц Буэнос-Айреса.

Сильвина Луна провела в больнице 79 дней. Она нуждалась в пересадке почки, и обычно ей приходилось проходить три сеанса диализа в неделю по четыре часа, чтобы выжить. В результате члены семьи решили отключить Луну от аппарата жизнеобеспечения.

Проблемы со здоровьем у Сильвины Луны возникли из-за применения токсического вещества во время косметической операции, которую несколько лет назад ей сделал скандальный врач Анибал Лотоцкий, против которого уже выдвинули несколько исков о халатности, и среди жертв которого немало знаменитостей.

«Бывают моменты принятия и моменты, когда я просыпаюсь и говорю: «Я живу в кошмаре», — призналась модель в недавнем телевизионном интервью.

Сильвина Луна хотела сделать липосакцию, чтобы удалить жир из тела, а затем ввести его в ягодицы, но Лотоцкий убедил ее добавить метакрилат, чтобы эффект длился дольше. Метакрилат может вызвать аллергические реакции, миграцию в другие части тела, инфекции, боли, некроз и гиперкальциемию.

У Луны это вещество повысило уровень кальция в крови, что привело к острой почечной недостаточности. Однако она не могла перенести операцию по пересадке почки из-за появления бактерии в организме. Осложения от Covid-19 также нарушили ее иммунную систему.

Джерело: Buenos Aires Times

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