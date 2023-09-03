Популярная украинская певица и бывшая жена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая активно выступает для украинских защитников, медиков и волонтеров, а также принимает участие в благотворительных концертах, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала очаровательное фото, на котором неожиданно появилась в компании мэра Киева Виталия Кличко.

На новом снимке, который судя по всему политик сделал на свой телефон, SLAVIA позирует с широкой улыбкой на лице и пышными распущенными волосами. Где и в какой ситуации было сделано эту фотографию SLAVIA не уточнила.

Однако в подписи к публикации сделала неожиданное признание: "Когда-то братья Кличко вдохновили меня на песню".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"У "Хамерман знищує віруси" также песня о "Кличко". Вдохновила чуваков реальность".

"Везде влезет".

"Красотка".

"Очень красиво".

"А кто это рядом?".

"Такие милые".

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