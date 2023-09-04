Бывшая жена и бизнес-партнер Потапа Ирина Горовая рассказала, что после разрыва их семейных отношений, они продолжили вместе работать. Однако со временем она поняла, что хотела бы отделится от бизнеса с Потапом, и все к этому шла, а война в стране только ускорила этот процесс.

Об этом Ирина Горовая рассказала в интервью на ютуб-канале Forbes Ukraine.

По словам Ирины, ей сложно ответить, почему они окончательно разошлись с Потапом именно в такое тяжелое время. Они успешно работали вместе много лет, сначала были супружеской парой, вместе воспитывали сына, затем их отношения переросли в другую форму – бизнес-партнеров.

"Но все равно, когда нет энергии, очень сложно делать новые проекты, мыслить одинаково, выстраивать стратегию. И я думаю, что, если бы даже не было полномасштабного вторжения, такого изменения, мы бы все равно как-то договорились или разошлись, возможно на других условиях, возможно как-то по-другому, но все равно наше вот это сотрудничество, оно пришло бы к какому-то логическому завершению", - поделилась Ирина Горовая.

Однако, произошло вторжение, началась серьезная война, все разъехались, и это немного ускорило завершения их сотрудничества с Потапом. Затем Ирина Горовая начала создавать свой отдельный музыкальный бизнес, но уже без Потапа.

"Я для себя всегда была определена, что у меня будет бизнес в Украине. Я даже никогда не мечтала, не думала переехать куда-то, и строить там другой бизнес. Мне очень нравится то, что я делаю, и я осталась здесь, а Алексей решил идти другим путем. Мы встретились в 22-м году, поговорили, поняли, что нас ничто не объединяет", - рассказала Горовая.

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