Певец и продюсер Потап продолжает получать множество гневных комментариев в свой адрес, которые ему пишут украинцы под новыми фото.

Украинский рэпер и продюсер Потап решил напомнить украинцам о том, что его группа "Мозги" продолжает работать и готовится порадовать чем-то новым. Однако украинцы не оценили заявления артиста, поскольку всякий раз под публикациями в Инстаграм напоминают Потапу о его бегстве за границу.

Потап отказался вовзращаться в страну и всячески игнорировал обращения к нему с просьбами вернуться. А после возвращения в Киев заявил, что просто был занят различной работой и там был нужнее. В сети же отмечают, что любые комментарии о фронте Потап удаляет и всячески игнорирует данную тему.

В этот раз Потап показал кадр с группой, но здесь снова напомнили артисту о фронте и поинтересовались, почему он всячески удаляет слова с негативом, игнорируя недовольную часть этой аудитории:

«MI3KI всегда ❤️‍🔥 на сцене, особенно в Киеве #mi3ki 🇺🇦😎» - написал Потап.

В сети рассудили по-своему:

«MI3KI? Может, мізки?; Когда будет концерт, который не состоялся в Киеве?; Верните Позитива 😢; Все дружненько собрались и вперед защищать Украину!!! А не кривляться, здоровые быки!!!; Удобно наверное комментарии удалять;

Хотим концерт в Киеве; Самые лучшие! 💪🏻; Мозги теперь мозги; удаляют слова только тех, кто о фронте вспоминает» - пишут под кадрами Потапа.

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