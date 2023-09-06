6 сентября издавна считали очень опасным днем.

Наши предки сегодня особенно боялись заблудиться, пораниться или заболеть.

Также раньше верили, что этот 6 сентября по земле гуляет нечистая сила, поэтому нельзя уходить далеко от дома.

Сегодняшний день лучше провести дома, в спокойной и безопасной обстановке.

Также известно, что плохой приметой считается увидеть красный цветок в лесу.

Существует ряд запретов, что сегодня нельзя делать:

Так, сегодня лучше не ходить в лес, потому что можно заблудиться и встретить лешего.

Кроме того нельзя сегодня смотреть на восходящее солнце, дабы не навлечь несчастье

Запрещено возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки, также нельзя ходить мимо кладбищ.

6 сентября можно проследить за погодой, чтобы узнать о будущем.

Дождь 6 сентября предвещает хороший урожай в следующем году, если наблюдаете много желудей – зима будет морозной.

Если увидели темные тучи - ждите похолодания.

Сильный ветер сулит резкое ухудшению погоды.

Если слышите как синица кричит 6 сентября — совсем скоро прибудет настоящая осень с дождями и холодом.

День ангела сегодня, 6 сентября, отмечают Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

Источник: РБК.

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