Православные 7 сентября также чтят день памяти исповедников Варсиса и Евлогия

Святые ощутили множество страданий из-за гонений от арий, считавших, что Иисус ниже Бога Отца.

Раньше православные верующие страдали от еретиков, их снимали с важных должностей, мучили и бросали в тюрьмы.

Праздник 7 сентября - день памяти святителя Мина, он вынес немало страданий от папы Василия из-за споров о монофизитской ереси.

Во времена святого Мина освятили храм святой Софии, при его участии произошло невиданное чудо.

Наши предки именно сегодня, 7 сентября, собирали грибы и делать из них заготовки на зиму.

Грибы, которые собирали после 7 сентября, в пищу уже не употребляли.

Так как маленьких детей с собой в лес старались не брать, нужно собрать большую компанию, так будет безопаснее.

Наши предки 7 сентября ходили в лес за грибами, но в лес нельзя брать с собой детей, ведь считается, что леший может забрать их в свое логово.

Нельзя сегодня подходить близко к водоемам, потому что водяной может утащить.

В том случае, если 7 сентября дождливо - нельзя обращаться к экстрасенсам, гадалкам, тем более нельзя проводить обряды самим.

Источник: Униан.

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