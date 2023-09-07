Жена известного украинского исполнителя Сергея Бабкина, Снежана Бабкина, которая также является концертным директором артиста и группы 5'nizza, в которой помимо сольной карьеры поет Сергей Бабкин, сделала заявление.

В своем Instagram Снежана Бабкина опубликовала видео, в котором ответила на критику, которая ранее посыпалась на Сергея и его группу 5'nizza. Дело в том, что на некоторых благотворительных концертах, где Сергей Бабкин выступал в составе группы, звучали песни на русском языке из старого репертуара коллектива. Кроме того, у поклонников были вопросы к связям с РФ билетного оператора и организаторов концертов Бабкина за границей.

В своем заявлении Снежана Бабкина все объяснила, и рассказала, что сейчас работают над тем, чтобы порвать все связи с причастными к РФ организаторами концертов.

"Не там ищете зраду, добрые мои сограждане. Все ответы в видео. В целом же за 2022-2023 годы мы передали благотворительным фондам, харьковским волонтерам, детям, военным и непосредственно 127-й бригаде ВСУ. 344 000 евро из своих гонораров, заработанных на выступлениях группы 5'nizza и сольных выступлениях Сергея Бабкина. Мы планируем продолжать концерты и передавать средства нашим защитникам вплоть до самой победы. Слава Украине!", - написала Снежана Бабкина в подписи к публикации.

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