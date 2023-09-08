Церковный праздник 8 сентября верующие чтят Мучеников Адриана и Наталии Никомидийских.

В честь памяти святой отмечается народный праздник 8 сентября - Натальин день.

Также православные отмечают праздник 8 сентября - день памяти Владимирской иконы Пресвятой Богородицы

По легенде, икона была написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедал Христос с матерью и праведным Иосифом.

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода.

Сегодня, 8 сентября, издавна было принято варить кисель, также хозяйки пекли блины, эти блюда считались основными угощениями и символами дня.

Однако есть и запреты, так наши предки верили, что 8 сентября лучше не ходить босым по росе, потому что нечисть может схватить за ногу и унести к себе.

Также сегодня лучше держать себя в руках, и ни в коем случае не жаловаться и не произносить плохие слова.

Сегодня наши предки ходили в лес и собирали грибы, чтобы сделать из них заготовку на зиму.

Из ягод начинали делать настойки и целебные отвары.

Сегодня существует и ряд примет например, на рябине мало ягод - значит осень будет сухой.

Листья березы и дуба еще не опали - зима будет морозной.

Источник: Униан.

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