Из храма украли святыни на 50 тысяч гривен, местные рассказали, кого они подозревают в краже.

Известно, что это уже вторая кража, произошедшая в данном храме, первая произошла почти месяц назад.

Сообщается, что пропала дарохранительница, через три недели похитили главную книгу храма и икону.

Вор залез в храм через колокольню.

Жители села подозревают в краже односельчанина, что есть сторонников церкви Московского Патриархата.

Также известно, что украденная церковная книга была написана на старославянском языке, которым правят службы в УПЦ МП.

Местные жители добавляют, что на огороде односельчанина нашли кусочки ленты с иконы.

В полиции отреагировали на кражу и провели обыски у подозреваемого мужчины, однако пропавших вещей не нашли. Поиски преступника пока продолжаются.

По обоим фактам похищения чужого имущества, с проникновением в помещение в чинимого в условиях военного положения по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, открыты уголовные производства.

Источник: Волинська служба новин.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 22-летний мужчина залез в церковь через окно.

Вор залез в церковь через окно и похитил пожертвования.

Сообщается, что злоумышленник похитил около 200 тыс. грн, а кража произошла во время богослужения.

Виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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