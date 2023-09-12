12 сентября православная церковь чтит память святителя Александра, патриарха Константинопольского; преподобного Александра Свирского, игумена и князя Александра Невского.
В народе праздник прозвали Сытником из-за традиции накрывать богатые столы сегодня.
Сегодня наши предки готовили молочную кашу, хлеб из свежего зерна.
Проводился 12 сентября специальный обряд на урожай, так стебли ячменя завивали в косу с льняными и овсяными.
Существуют и народные приметы 12 сентября, важно следить за погодой, чтобы узнать о будущем, так, если сегодня ежи роют норы на опушке – значит зима будет теплая.
Если ежи они забираются вглубь леса – зима будет холодная и ветреная.
Звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году, если вечером тепло – к урожаю озимых.
Также раньше верили, что если сегодня, 12 сентября, плакать – это к семейным ссорам, а если сегодня решиться завести котенка – к несчастью.
Важно знать о запретах сегодня, так нельзя 12 сентября сушить постель, перины и подушки – потому что, по поверью, будут сниться кошмары.
Запрещено брать в руки карты, пересчитывать мелочь до обеда, злоупотреблять алкоголем.
Также нельзя громко разговаривать, смеяться, конфликтовать с кем-либо и злословить.
Кроме того, раньше верили, что мыть голову 12 сентября – к раннему облысению.
Источник: Обозреватель.
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