12 сентября православная церковь чтит память святителя Александра, патриарха Константинопольского; преподобного Александра Свирского, игумена и князя Александра Невского.

В народе праздник прозвали Сытником из-за традиции накрывать богатые столы сегодня.

Сегодня наши предки готовили молочную кашу, хлеб из свежего зерна.

Проводился 12 сентября специальный обряд на урожай, так стебли ячменя завивали в косу с льняными и овсяными.

Существуют и народные приметы 12 сентября, важно следить за погодой, чтобы узнать о будущем, так, если сегодня ежи роют норы на опушке – значит зима будет теплая.

Если ежи они забираются вглубь леса – зима будет холодная и ветреная.

Звездная ночь – к хорошему урожаю в следующем году, если вечером тепло – к урожаю озимых.

Также раньше верили, что если сегодня, 12 сентября, плакать – это к семейным ссорам, а если сегодня решиться завести котенка – к несчастью.

Важно знать о запретах сегодня, так нельзя 12 сентября сушить постель, перины и подушки – потому что, по поверью, будут сниться кошмары.

Запрещено брать в руки карты, пересчитывать мелочь до обеда, злоупотреблять алкоголем.

Также нельзя громко разговаривать, смеяться, конфликтовать с кем-либо и злословить.

Кроме того, раньше верили, что мыть голову 12 сентября – к раннему облысению.

Источник: Обозреватель.

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