Певец и продюсер Потап решил удивить кадрами с сыном, с которым провел время после праздника.

Украинский рэпер и продюсер Потап поделился в Инстаграм, как проводит свободное время с единственным ребенком, однако без второй жены, Насти Каменских. Потап показал не только простой отдых с ребенком, но и другие развлечения.

До этого Потап выразил искренние поздравления своему сыну Андрею, отмечая его 15-летие, и опубликовал недавнее фото с сыном в социальных сетях.

После артист решил, очевидно, провести больше времени с ребенком. Успел также артист побаловать сына возможностью порулить за его автомобилем, хотя у того нет прав и разрешений на это. Потап решил таким образом нарушить дорожные правила, пуская ребенка за руль.

«Люби страну свою, смотри футбол и хоккей 🇺🇦….ВУЗ 90ти….» - написал Потап под кадром.

В сети отреагировали по-своему:

«Что-то на последних фото не вижу Насти; Давно не было видно...И будет у тебя все всегда О'кееей!; Какой красивый дом, и вы. Мимими; Что за трек?; Брюс Уилис; Футбол смотрю тоже. Класс».

Ранее Потап отказался вовзращаться в страну и всячески игнорировал обращения к нему с просьбами вернуться. А после возвращения в Киев заявил, что просто был занят различной работой и там был нужнее. В сети же отмечают, что любые комментарии о фронте Потап удаляет и всячески игнорирует данную тему.

А недавно Потап показал кадр с группой, но здесь снова напомнили артисту о фронте и поинтересовались, почему он всячески удаляет слова с негативом, игнорируя недовольную часть этой аудитории.

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Коля Серга рассказал о поведении Потапа во время войны.

Также сообщалось, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Юрием Горбуновым.

Кроме того, Politeka.net писала, что Каменских рассказала о скандальной ошибке Потапа.