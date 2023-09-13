Церковный праздник 13 сентября 2023, верующие сегодня отмечают день Ивана Златоустого.

13 сентября 2023 года православные верующие чтят возложение пояса Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Киприана Карфагенского.

Пресвятая Богородица в 408 году оставила верующим, кроме ризы, свой пояс.

Император Аркадий, получив пояс из Иерусалима, положил его в Константинополе. Пояс известен своими чудотворными свойствами.

Сегодня наши предки собирали урожай картофеля, моркови, клюквы и свеклы. 13 сентября, издавна считали, что собранные именно сегодня ягоды обладают целебной силой.

13 сентября журавли собираются у болот, и улетают на юг.

Сегодня запрещено ходить на болота, потому что можно навлечь на себя и свою семью беды.

Также не рекомендуется гадать сегодня и проводить любые обряды и свадьбы, иначе брак молодых будет несчастливым и недолгим.

13 сентября рекомендуется следить за погодой, так, если сегодня наблюдаете как журавли низко летят - значит зима будет мягкой, если высоко - значит суровой.

Наблюдаете новолуние 13 сентября - к богатому урожаю клюквы, а если лебеди собираются в стаи и улетают на юг - ждите ранний снегопад.

Источник: РБК.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.