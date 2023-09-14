14 сентября 2023 - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Воздвижение означает "поднятие" - в честь поднятия Креста, на котором был распят Иисус.
Воздвижение православные чтят 14 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 сентября..
14 сентября по старому стилю - день памяти преподобного Симеона Столпника.
Сегодня издавна было принято идти в храм и молиться - о здравии, благополучии и счастье в семье.
14 сентября принято поститься, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.
Раньше говорили, кто на Воздвижение постится - тому семь грехов простится.
На Воздвижение готовят блюда из капусты - ее тушат, готовят пироги.
Дом 14 сентября в старину окропляли освященной в церкви водой - она поможет защитить от нечисти и плохих людей.
14 сентября не следует нарушать ряд строгих запретов, так, запрещено ругаться, обсуждать, завидовать, нельзя убирать и заниматься другой физической работой.
Также запрещено давать денег взаймы, нельзя также начинать и задумывать важные дела.
Запрещено сегодня идти в лес - потому что змеи ищут места для зимовки и нужно избегать встречи с ними.
Наблюдали за погодой сегодня, чтобы узнать, какой будет зима и весна:
если утром заморозки - ждите раннюю зиму;
похолодало резко - весна будет ранней;
птицы уже улетели в теплые края - ждите сильных морозов.
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