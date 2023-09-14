14 сентября по церковному календарю в православной церкви отмечают один 12 главных праздников - Воздвижение Креста Господня.

14 сентября 2023 - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Воздвижение означает "поднятие" - в честь поднятия Креста, на котором был распят Иисус.

Воздвижение православные чтят 14 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 27 сентября..

14 сентября по старому стилю - день памяти преподобного Симеона Столпника.

Сегодня издавна было принято идти в храм и молиться - о здравии, благополучии и счастье в семье.

14 сентября принято поститься, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца.

Раньше говорили, кто на Воздвижение постится - тому семь грехов простится.

На Воздвижение готовят блюда из капусты - ее тушат, готовят пироги.

Дом 14 сентября в старину окропляли освященной в церкви водой - она поможет защитить от нечисти и плохих людей.

14 сентября не следует нарушать ряд строгих запретов, так, запрещено ругаться, обсуждать, завидовать, нельзя убирать и заниматься другой физической работой.

Также запрещено давать денег взаймы, нельзя также начинать и задумывать важные дела.

Запрещено сегодня идти в лес - потому что змеи ищут места для зимовки и нужно избегать встречи с ними.

Наблюдали за погодой сегодня, чтобы узнать, какой будет зима и весна:

если утром заморозки - ждите раннюю зиму;

похолодало резко - весна будет ранней;

птицы уже улетели в теплые края - ждите сильных морозов.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.