Церковный день памяти Антония и Феодосия Печерских, 15 сентября в народе отмечают день Мамонтия.

15 сентября православная церковь чтит память мученика Маманта Кесарийского, жившего в III веке.

Его любили животные, потому в народе его прозвали Мамонтием Овчарником или Овчинником.

По преданию, его обходили дикие звери, а когда Мамонтия бросили им на съедение, звери относились к нему бережно и не кусались.

Издавна, сегодня, 15 сентября, в хлеву как защиту от сглаза и порчи вешали старую поношенную обувь.

Кроме того, дом окуривали ладаном для защиты от нечисти.

15 сентября считается хорошим для всех любовных дел, свиданий и предложений руки и сердца, женитьбы и не только.

Однако есть и запреты 15 сентября, например, сегодня категорически запрещается жаловаться на судьбу, ведь с бедами потом не удастся справиться долго.

Также нельзя плохо обращаться с животными, бить их и обижать.

Лучше не начинать никаких новых дел - это к провалу и неудачам.

Сегодня не принято надевать вызывающую одежду, дабы не привлечь к себе сглаз. Женщинам не рекомендуют лучше не ходить в лес.

Существуют и приметы 15 сентября:

К Мамонтию черемуха должна полностью сбросить листву.

Низкие облака сулят ненастье.

Если погода сегодня ясная – значит осень будет теплой, дождливо – сухой.

Источник: РБК.

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